Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Diebstahl von dem Gelände einer Kabelverwertungsfirma in Nordenham +++ 4 Personen vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. Januar 2025, in einem Zeitraum von 01:35 Uhr bis 01:55 Uhr, verschafften sich vier Täter durch Überwindung einer Mauer Zutritt zum Gelände einer Kabelverwertungsfirma in Nordenham.

Über eine Live-Aufzeichnung einer Videokamera war es den Inhabern der Firma möglich, die Täterschaft auf dem Firmengelände zu sichten, weshalb diese durch die Beamten der Polizei Nordenham noch im Nahbereich angetroffen werden konnten. Zudem konnten drei weiße große Tüten mit insgesamt 128 kg Kupferkabel festgestellt werden, die durch die Täter befüllt worden sein könnten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 720 Euro.

Drei Männer im Alter von 43, 39 und 31 Jahren sowie ein 19-jähriger Heranwachsender wurden vorläufig festgenommen.

Bereits am 21. Januar 2025 wurden mit gleicher Begehungsweise von dem Gelände der Kabelverwertungsfirma Kupferkabel entwendet. Durch die Polizei wird derzeit geprüft, ob diese Täter auch in Verbindung mit der Tat am 21. Januar 2025 gebracht werden können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde gegen drei Beschuldigte ein Haftbefehl erlassen. Die Beschuldigten wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen den 19-Jährigen wurde kein Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell