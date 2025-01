POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Brake wurde am Montag, 27. Januar 2025, gegen 16:15 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 56-jährige Frau aus Bremerhaven mit einem Kleinwagen die Weserstraße in Richtung B212. In Höhe des Fußwegs zum Rosenburgring missachtete sie das für sie geltende Rotlicht der dortigen Bedarfsampel und ...

