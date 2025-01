POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montag, 27. Januar 2025, gegen 19:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht, sich vom Unfallort entfernt und ist wenig später in Stuhr von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen. Der 42-jährige Mann aus Polen war zunächst mit einem Honda im ...

