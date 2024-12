Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - PKW auf Tankstellengelände in Brand geraten

Haren (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21.00 Uhr geriet ein geparkter Mercedes Citan im Eingangsbereich einer Tankstelle an der Straße "An der Autobahn" in Vollbrand. Der 20-jährige Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug zwischen den Zapfsäulen und dem Tankstellenshop abgestellt, bevor er den Shop betrat.

Beim Verlassen des Shops stellte der junge Mann fest, dass sein PKW im Bereich des Motorraums Feuer gefangen hatte. Die Flammen breiteten sich rasch aus und verursachten erhebliche Schäden am Gebäude des Tankstellenshops. Die Fensterfront wurde durch den Brand zerstört, und das Dach wies starke Rußspuren auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und so eine weitere Ausbreitung verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme und der Aufräumarbeiten konnte der Betrieb an der Tankstelle wieder aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell