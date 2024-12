Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Papenburg (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr, kam es in der Wichernstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Radfahrer einen geparkten PKW beschädigte und anschließend die Unfallstelle verließ.

Nach ersten Ermittlungen hörte eine Anwohnerin der Wichernstraße, gegen 22.55 Uhr einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster beobachtete sie eine männliche Person in Höhe der Hausnummer 37, die mit ihrem Fahrrad vor dem geparkten Fahrzeug auf dem Boden lag. Der Mann begutachtete anschließend sein Fahrrad und entfernte sich in Richtung Kirchstraße. Der PKW, ein grauer Seat Alhambra, wurde durch den Zusammenstoß an der Front beschädigt, unter anderem wies die Frontscheibe einen Sprung auf. Zudem waren Kratzer an der Frontschürze und Handabdrücke auf der nassen Motorhaube erkennbar. Hinweise auf Spuren auf der Fahrbahn gab es nicht. Die Geschädigte beschrieb den flüchtigen Radfahrer als circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, dunkel gekleidet und möglicherweise alkoholisiert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

