POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall auf Parkplatz gesucht

Meppen (ots) - Zwischen dem 13. und dem 17. Dezember wurde ein Wegweiserschild an der Bushaltestelle in der Straße Domhof/Ecke Bült in Meppen beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht, möglicherweise beim Rangieren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

