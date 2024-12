POL-EL: Nordhorn - Volvo beschädigt

Lingen (ots) - Am Dienstag, den 17. Dezember 2024, ereignete sich kurz vor 21.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Lingen. Die Polizei bittet um Hinweise. Ein 80-jähriger Fahrer eines grauen Kia Venga befuhr die Rheiner Straße in Richtung Georgstraße und überfuhr dabei mehrfach rote Ampeln. An der Ampelkreuzung Nordstraße beschädigte er auf der Linksabbiegerspur ...

mehr