Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfälle in Ganderkesee und auf der Autobahn 1 in Stuhr

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montag, 27. Januar 2025, gegen 19:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht, sich vom Unfallort entfernt und ist wenig später in Stuhr von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen.

Der 42-jährige Mann aus Polen war zunächst mit einem Honda im Gewerbegebiet an der Anschlussstelle Ganderkesee-West unterwegs. Hier kam er von der Straße "Zur Eisenhütte" ab und kollidierte mit dem Zaun einer Speditionsfirma. Am Unfallort verlor er das vordere Kennzeichen und kurze Zeit später den kompletten vorderen Stoßfänger des Pkws. Die Fahrt setzte der Mann trotzdem fort und entfernte sich in Richtung Bundesstraße.

Gegen 20:30 Uhr wurde über den Notruf dann ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 gemeldet. Hier war ein Fahrzeug im Bereich des Dreiecks Stuhr ins Schleudern geraten und mit der Außenschutzplanke kollidiert. Von hier wurde der Pkw abgewiesen, schleuderte über alle Fahrstreifen in die mittleren Schutzplanken und kam schwer beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Es handelte sich um den 42-Jährigen mit dem Honda, der leichte Verletzungen erlitt.

Vom Unfallverursacher ging erheblicher Alkoholgeruch aus. Mit der Durchführung eines Tests war er nicht einverstanden, vielmehr beleidigte er die vor Ort tätigen Beamten und leistete auch Widerstand. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden, wo die Entnahme einer Blutprobe stattfand, die sowohl auf Alkohol als auch andere berauschenden Mittel untersucht wird. Gegen den 42-Jährigen wird wegen des Verdachts der mehrfachen Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Beleidigung und Widerstands ermittelt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er auch nicht. Wegen des fehlenden Wohnsitzes in Deutschland musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

