Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240828 - 0843 - Frankfurt - Bockenheim: Versuchte gefährliche Körperverletzung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (27. August 2024) eskalierte gegen 19:15 Uhr im Bereich der Rödelheimer Straße eine Streitigkeit unter Verkehrsteilnehmern derart, dass es sogar zum Einsatz eines Messers kam.

Der 40- jährige Geschädigte befand sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19:15 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich der Rödelheimer Straße. In einem anderen Fahrzeug saßen insgesamt drei Männer, darunter die beiden späteren Tatverdächtigen. Aus bislang unbekannten Gründen seien die Männer in einen Streit geraten, wobei der Geschädigte mittels eindeutigen Fingerzeigs in Richtung der Tatverdächtigen diese beleidigt habe. Der 37- jährige Tatverdächtige sei mit dem weiteren noch unbekannten Tatverdächtigen ausgestiegen und auf das Fahrzeug des Geschädigten zugegangen. Hier habe der 37- Jährige ein an einer Halskette getragenes Messer gezogen und Stichbewegungen in Richtung des Geschädigten ausgeführt. Dieser habe den Angriffen ausweichen können, indem er sich in seinem Fahrzeug in Richtung des Beifahrersitzes lehnte. Von dieser Seite habe nun der zweite Tatverdächtige versucht, den Geschädigten mit Faustschlägen zu traktieren.

Durch das Einschreiten des dritten Insassen, sowie weiterer unbeteiligter Zeugen, hätten die beiden Männer von dem Geschädigten abgelassen, seien in ihr Fahrzeug gestiegen und geflüchtet.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung im Bereich der Friedensbrücke angehalten und kontrolliert werden. Der 37- jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, bei ihm konnte das eingesetzte Tatmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde anschließend für die weiteren Maßnahmen in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht, bevor er heute dem Gericht vorgeführt wird.

Der zuvor eingeschrittene Insasse konnte ebenfalls angetroffen und befragt werden.

Der zweite Tatverdächtige, welcher auf den Geschädigten eingeschlagen haben soll, befand sich indes nicht mehr im Fahrzeug. Dieser kann beschrieben werden, wie folgt:

Männlich, ca. 40-45 Jahr alt, ca. 170 cm groß, korpulent, 3- Tage Bart, sprach mit einem osteuropäischen Akzent; er trug eine schwarze Sonnenbrille, ein T-Shirt und eine kurze schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755 11300 mit dem zuständigen Polizeirevier, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

