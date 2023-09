LPI-EF: Mit Taschenlampen provoziert

Erfurt (ots) - Starker Alkoholgeruch wurde am Freitagvormittag bei einem Fahrradfahrer festgestellt. Dieser war zuvor mit seinem Fahrrad in der Erfurter Innenstadt unterwegs, als er von der Polizei am Anger kontrolliert wurde. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest brachte der 37-Jährige es auf einen Wert von fast 3,5 Promille. Die Fahrt des Mannes endete mit einer Blutentnahme und einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (SE) Rückfragen bitte an: ...

