Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Sonnabend, 25.01.2025, gegen 12:30 Uhr

Ein 25-jähriger aus Delmenhorst beabsichtigt mit einem Pkw VW-Golf vom Gelände einer Tankstelle in der Oldenburger Straße nach rechts in Fahrtrichtung Stadtmitte in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersieht er den Pkw VW-Golf eines 25-jährigen, ebenfalls aus Delmenhorst, der auf der Oldenburg Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem eine 24-jährige aus Delmenhorst (Mitfahrerin im unfallverursachenden Fahrzeug) leicht verletzt wird. Sie muss mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Gesamtschaden: ca. 17.000, - Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell