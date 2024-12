PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Oestrich-Winkel - Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

(cg) Eine 57-Jährige Frau stellte ihren roten Hyundai i10 am 13.12.2024 um 16.00 Uhr in der Feldstraße in Oestrich-Winkel am Fahrbahnrand ab. Als die Frau am 14.12.2024 um 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000EUR geschätzt. Es liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Falls Sie Hinweise geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 auf.

