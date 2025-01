Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Lagerhalle +++ Aufbruch einer Windkraftanlage

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Versuchter Einbruch in Lagerhalle Am Samstag, den 25.01.2025, um 18:20 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht in Ganderkesee, im Ganderkeseer Weg eine Lagerhalle aufzubrechen. Dazu versuchten die Täter die Metallverkleidung der Lager- und Ausstellungshalle eines Motorgerätefachbetriebs aufzuhebeln, wurde dabei jedoch gestört und flüchteten zunächst fußläufig, bevor sie vermutlich mit einem kleinen Kastenwagen ihre Flucht fortsetzten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Großenkneten: Aufbruch einer Windkraftanlage In der Zeit von Freitag, den 24.01.2025, 13:00 Uhr bis Samstag, den 25.01.2025, 01:00 Uhr wurde die Tür einer Windkraftanlage am Wiesenweg in Großenkneten mittels Flex gewaltsam geöffnet. Zuvor wurde der Bewegungsmelder an der Tür zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Großenkneten unter 04435-973850 entgegen.

