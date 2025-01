Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Biogasanlage +++ Einbruch in Scheune +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person +++

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn: Diebstahl von Zündkerzen von Biogasanlagegelände In der Zeit von Freitag, den 23.01.2025, 22:30 bis Freitag, den 24.01.2025, 07:15 Uhr wurden vom umzäunten Gelände einer Biogasanlage in der Straße Dünhoop in Ahlhorn mehrere Zündkerzen entwendet. Die Tür zu einem Betriebsraum der Biogasanlage wurde gewaltsam geöffnet und die Zündkerzen im Gesamtwert von 4.800, - EUR entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

Ganderkesee: Einbruch in Scheune

Am Freitag, den 24.01.2025, in der Zeit von 00:20 - 02:45 Uhr haben sich unbekannte Täter durch gewaltsames öffnen einer Tür zu einer Scheune in der Straße Habbrügger Furth in Ganderkesee Zugang verschafft. Die Scheune beinhaltet mehrere Abteile von denen zwei durchsucht wurden. Entwendet wurden ein nicht zugelassenes Motorrad der Marke KTM, Felgen, Reifen, Diesel aus einem Wohnmobil und diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf 14.000, - EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Wildeshausen: Verkehrsunfall

Am Freitag, den 24.01.2025, um 22:30 Uhr ist es Wildeshausen auf der Kreuzung Westring/ Bargloyer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes aus der Gemeinde Dötlingen befuhr den Westring in Richtung Südring und wollte nach rechts in den Bargloyer Weg abbiegen. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er nach links auf die Verkehrsinsel ab und kollidiert mit dem dortigen Ampelmast. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der Ampelmast wurde zerstört und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000, - EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell