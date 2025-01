Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Sauna im Wohnhaus +++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Brand einer Sauna im Wohnhaus Am Samstag, den 25.01.2025, um 18:55 Uhr wurde der Brand einer Sauna in einem Privathaus in der Bauerschaft Aldrup gemeldet. Der Bewohner hatte beim Aufheizvorgang einen Holzeimer auf den Saunasteinen vergessen und dann später Brandgeruch festgestellt. Der Brand in der Sauna konnte durch den Bewohner eigenständig mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die alarmierten Feuerwehren Düngstrup und Rechterfeld belüfteten anschließend noch das Gebäude. Schaden entstand nur an der Sauna, verletzt wurde niemand.

Wardenburg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Samstag, den 25.01.2025, um 12:20 Uhr ist es in Wardenburg auf der Oldenburger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 33jähriger Fahrer eines Ford Fiesta aus Wardenburg fuhr von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 57jährigen Fahrer eines Land Rover aus Peheim, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der 33jährige Unfallverursacher, sowie die 52jährige Beifahrerin des Land-Rover wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 10.000, - EUR geschätzt.

