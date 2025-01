Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Baller Liquid (Görke)

Delmenhorst (ots)

Der kürzlich ergangenen Warnung anderer Dienststellen der Polizei Niedersachsen vor der synthetischen Droge "Görke", auch bekannt als Baller Liquid, schließt sich die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch an. Einen Vorfall mit der Droge gab es am Mittwoch, 29. Januar 2025, gegen 10:30 Uhr, an einer Schule in Sandkrug.

Im Fall aus Sandkrug ist eine 16-jährige Schülerin aus der Gemeinde Hatten nach dem Konsum von sehr wahrscheinlich Görke akut behandlungsbedürftig geworden. Zwischenzeitlich schwebte die junge Frau sogar in Lebensgefahr. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Was ist die Substanz "Görke"?

Die Droge "Görke" sieht auf den ersten Blick aus wie eine herkömmliche Flüssigkeit für E-Zigaretten, enthält jedoch eine gefährliche Mischung aus stimulierenden und halluzinogenen Substanzen. Diese Mischung kann zu schweren körperlichen und psychischen Schäden führen.

Wie wird die Droge konsumiert?

Die Droge wird oft über Vape-Geräte oder E-Zigaretten eingenommen, was den Konsum schwer erkennbar macht. Da diese Geräte legal und weit verbreitet sind, gibt es kaum eine Möglichkeit, den Konsum zu bemerken. Ein einziger Zug kann zu Halluzinationen, Bewusstseinsveränderungen und im schlimmsten Fall zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen.

Was sind die Gefahren?

Die Droge "Görke" kann verschiedene negative Auswirkungen haben, darunter:

- Akute Halluzinationen - Psychische Störungen wie Psychosen oder Angststörungen - Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzrasen oder Kreislaufkollaps - Abhängigkeit

Was tun im Verdachtsfall? Sollten Sie vermuten, dass Ihr Kind oder jemand in Ihrem Umfeld mit der Droge "Görke" in Kontakt gekommen ist, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe. Kontaktieren Sie auch die Polizei, um bei der Aufklärung und Eindämmung dieser Substanz zu helfen.

Information an Eltern und Erziehungsberechtigte

Wir möchten Eltern und Erziehungsberechtigte sensibilisieren, mit ihren Kindern und Jugendlichen über die allgemeinen Gefahren von Drogenkonsum zu sprechen. Viele junge Menschen sind sich der Risiken nicht bewusst und können leicht in Versuchung geraten.

- Achten Sie auf verändertes Verhalten, ungewöhnliche Stimmungsschwankungen oder körperliche Symptome wie Schwindel oder Übelkeit. - Seien Sie wachsam, wenn Ihr Kind E-Zigaretten oder Vapes nutzt, insbesondere, wenn diese plötzlich neue Liquids oder Aromen enthalten. - Sprechen Sie offen und ohne Vorwürfe mit Ihren Kindern über die Gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell