Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Warnung vor Görke +++ Durchsuchung nach mutmaßlichem Drogenverkauf - Tatverdächtiger in Haft

Delmenhorst (ots)

Nachdem die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gestern über den Umgang mit der Substanz "Görke" berichtete und eine Schülerin mutmaßlich nach deren Konsum akut behandlungsbedürftig wurde (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5959845), haben Ermittler der Polizei Oldenburg noch am selben Tag eine Wohnungsdurchsuchung bei einem 19-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt.

Die Durchsuchung wurde auf Antrag der Staatsanwaltshaft Oldenburg durch das Amtsgericht Oldenburg angeordnet, nachdem Hinweise und polizeiliche Erkenntnisse darauf hindeuteten, dass der 19-Jährige im Verdacht steht, die Substanz an eine Schülerin verkauft zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge sogenannter "Liquids", die vermutlich in Zusammenhang mit der Substanz "Görke" stehen. Die Substanzen wurden umgehend sichergestellt und werden derzeit kriminaltechnisch untersucht, um ihre genaue Zusammensetzung und Gefährlichkeit zu bestimmen.

Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Sicherstellung vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde er einem Richter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Da gegen den 19-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser in Vollzug gesetzt.

Die Polizei führt die Ermittlungen mit Hochdruck weiter und steht im engen Austausch mit den Ermittlern der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. (129847)

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell