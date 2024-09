Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zwei Firmeneinbrüche in der Nacht zu Donnerstag

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 26.9.2024 wurden in Freckenhorst zwei Einbrüche begangen.

Unbekannte gelangten in die Büroräume eines Bauunternehmens an der Everswinkler Straße und gingen einen Tresor an.

Ein Tresor war auch Ziel eines Einbruchs in einen Hofladen sowie in Büroräume einer Einrichtung in der Bauernschaft Gronhorst.

Wer kann Angaben zu den Einbrüchen oder möglichen Tätern machen? Wer hat an den Tatorten Verdächtiges festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

