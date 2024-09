Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Kennzeichen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen begingen in der Nacht zu Mittwoch, 25.9.2024 auf einem Parkplatz an der Straße Emstor in Telgte Diebstähle. An bislang vier Fahrzeugen wurde jeweils das hintere Kennzeichen entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

