POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots) - Durch einen Verkehrsunfall in Pestrup sind am Donnerstag, 30. Januar 2025, gegen 12:30 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Die Kreisstraße zwischen Wildeshausen und Colnrade war blockiert. Ein 56-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt war mit einem Transporter auf dem Lohmühlenweg in ...

