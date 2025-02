POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - ++ Fahrzeugbrand in Delmenhorst - ZEUGENAUFRUF ++ Am 01.02.2025, gegen 22:20 Uhr, geriet ein Mercedes-Benz GLE aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde hierdurch stark beschädigt. Das geparkte Fahrzeug befand sich auf einem Pendlerparkplatz an der Wildeshauser Str. im Stadtteil Deichhorst. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit zehn Kameraden im Einsatz und konnte den Brand schnell unter ...

