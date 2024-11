LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots) - Am 26.11.2024, gegen 11.30 Uhr parkt ein Fahrzeug in der Neundorfer Str. in Suhl rückwärts aus und kollidiert dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend entfernt sich das unfallverursachende Fahrzeug pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 1200,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr