Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei: Transporter auf der Autobahn 28 in Ganderkesee ausgebrannt

Delmenhorst (ots)

Während der Fahrt ist am Montag, 03. Februar 2025, gegen 06:15 Uhr, ein Kleintransporter auf der Autobahn 28 in Brand geraten.

Ein 49-jähriger Mann aus Bremen war mit dem Transporter auf der Autobahn 28 in Richtung Stuhr unterwegs. Als er zwischen Ganderkesee-Ost und Deichhorst eine Rauchentwicklung im Motorraum bemerkte, stoppte er auf dem Standstreifen und verließ die Fahrerkabine. Kurze Zeit später begann der Transporter an der Front zu brennen. Die verständigte Feuerwehr aus Ganderkesee rückte mit 18 Personen aus und löschte den Brand. Am Transporter entstand trotzdem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

Auf der zweispurigen Autobahn in Richtung Bremen wurde eine Sperrung eingerichtet. Nach der Bergung des Transporters war noch das Streuen der Fahrbahn erforderlich, da diese durch gefrorenes Löschwasser glatt war. Die Freigabe der Autobahn erfolgte um 08:10 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell