Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag, 03. Februar 2025, gegen 09:05 Uhr, war ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Wesel mit einem Kombi auf dem mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Lkw einer bisher unbekannten Person, die vom rechten Fahrstreifen auf den Fahrstreifen des 21-Jährigen abgekommen war. Nach diesem ersten Zusammenstoß geriet der 21-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Seitenstreifen mit einem stehenden Lkw der Autobahnmeisterei. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro.

Da die Person, die mit dem Lkw vom rechten Fahrstreifen abgekommen war, die Fahrt fortsetzte, sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell