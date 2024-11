Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatte es ein Dieb in Erfurt auf ein Motorrad abgesehen. In der Gerberstraße machte sich der Unbekannte an der Kawasaki zu schaffen. Er brach das Lenkradschloss auf und flüchtete mit seiner Beute im Wert von 2.000 Euro. Als der Besitzer Mittwochmorgen zu seiner Maschine zurückkehren wollte, war diese verschwunden und er erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

