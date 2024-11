Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Einbruchsversuch

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch scheiterte in Erfurt ein Einbrecher an einer Praxistür. Der Unbekannte hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Andreasvorstadt verschafft. Durch das Treppenhaus gelangte er anschließend zur einer Zahnarztpraxis. Auch hier versuchte er die Zugangstür aufzubrechen. Diese gab allerdings nicht nach und der Täter musste mit leeren Händen den Tatort verlassen. Dennoch hinterließ er Schäden von etwa 1.000 Euro. Eine Mitarbeiterin der Praxis informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

