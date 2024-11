Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag bis Dienstag brachen Unbekannte in eine Erfurter Schule ein. Die Täter verschafften sich zunächst mit Gewalt Zutritt auf das Schulgelände. Anschließend beschädigten sie eine Zugangstür und gelangten so in das Schulgebäude. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und stahlen u. a. zwei Mobiltelefone, mehrere Laptops und Lebensmittel im Wert von circa 8.500 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Polizeibeamte sicherten am Tatort zahlreiche Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (DS)

