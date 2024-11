LPI-EF: Motorroller gestohlen

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Einbrecher Dienstagabend in Erfurt. In der Trommsdorffstraße versuchten die Täter kurz nach 23:00 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft einzubrechen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verursachten einen Schaden von etwa 1.000 Euro. In das Ladeninnere gelangten sie jedoch nicht. Mit leeren Händen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete ein ...

