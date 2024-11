Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher macht 11.000 Euro Beute

Sömmerda (ots)

Dienstagnachmittag machte ein Einbrecher in Sömmerda Beute von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte war zwischen 15:20 Uhr und 18:00 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung einer 84-jährigen Frau eingebrochen. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und stahl schließlich Schmuck und Bargeld im Wert von über 11.000 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung und hinterließ einen Schaden von über 1.600 Euro. Als die Seniorin zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie den Einbruch und rief die Polizei. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SE)

