Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Atteln (ots)

(jk) Ein unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag, 16. November, zwischen 15:45 Uhr und 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hersloh in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Der Einbrecher nutzte das unverschlossene Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Durch das Aufhebeln eines Fensters betrat er das Einfamilienhaus. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell