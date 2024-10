Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall mitten in Rodenberg - 87-jährige zum Glück nur leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rodenberg (ots)

(He.) Um 15:03 Uhr ist es heute zu einem schweren Verkehrsunfall in Rodenberg gekommen. Bei dem Unfall ist durch Glück kein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Eine 84-jährige Algesdorferin befuhr die Windmühlenstraße in Richtung Lange Straße. Nach den ersten Angaben der Dame bemerkte Sie, dass ihr Fahrzeug bei dem bergabfahren in der Windmühlenstraße nicht mehr bremste. Die Dame versuchte mit Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam zu machen und fuhr über die Kreuzung "vor dem Tor" /Windmühlenstraße, es fuhr zu dem Zeitpunkt zum Glück kein weiteres Fahrzeug oder weiterer Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich. Die Dame fuhr gegenüber der Windmühlenstraße über eine Straßenlaterne, eine Sandsteinmauer in das dort stehende Gebäude, dabei verletzte die Dame sich zum Glück nur leicht. Das Fahrzeug wurde auf Grund der angegebenen Mängel Beschlagnahmt und wird auf technische Mängel untersucht. Es entstand erheblicher Sachschaden in ca. 30000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen die das Hupen gehört oder die Lichthupe der Dame gesehen haben, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Nenndorf zu melden 05723-74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell