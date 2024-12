Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 17. Dezember 2024, gegen 19.45 Uhr, kam es zu einem schweren Raub in einer Parkanlage an der Goldbergstraße in Gelsenkirchen. Ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener saß auf einer Parkbank und war mit seinem Handy beschäftigt, als ein bisher unbekannter Tatverdächtiger plötzlich mehrfach auf ihn einschlug. Der 26-Jährige konnte sich hinter eine Parkbank flüchten. Unter Vorhalt eines Messers verlangte der Täter die Herausgabe von Wertgegenständen und entwendete eine Umhängetasche des 26-Jährigen. Der Gelsenkirchener konnte durch ein Gebüsch aus dem Park flüchten und traf auf der Goldbergstraße auf einen Polizeibeamten, der sich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst befand. Der Beamte verständigte mit seinem Handy über den Notruf die Einsatzkräfte der Polizei. Im näheren Umfeld konnte kein Tatverdächtiger angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der männliche Tatverdächtige ist zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine schwarze Winterjacke der Marke "Wellensteyn" mit dunkler Kapuze, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, eine dunkle Basecap und einen dunklen Schal, den er sich über das Gesicht gezogen hatte. In der geraubten Umhängetasche der Marke "Rick Owens" befanden sich die Geldbörse des 26-jährigen Gelsenkircheners und eine Trinkflasche.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 sowie unter der 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell