POL-GE: Verkehrskontrolle bringt überraschende Erkenntnisse

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte aus Gelsenkirchen am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um kurz nach 0 Uhr auf ein verdächtiges Auto auf dem Junkerweg in der Neustadt aufmerksam. Der graue BMW fuhr mit eingeschaltetem Warnblinklicht erheblich zu langsam, wodurch er sich für eine Verkehrskontrolle qualifizierte. Die Beamten gaben dem Fahrzeugführer Anhaltesignale, woraufhin der Fahrer sein Auto in eine Parklücke manövrierte. Als die Polizisten den BMW in Augenschein nahmen, stellten sie zu ihrem Erstaunen fest, dass das Fahrzeug erhebliche Beschädigungen im Frontbereich und an den Seiten aufwies, die eine Weiterfahrt nahezu unmöglich machten. Die Kommunikation mit den beiden Fahrzeuginsassen war aufgrund einer Sprachbarriere nur sehr eingeschränkt mittels eines Übersetzungsapp möglich. Im Gespräch mit dem 25-jährigen Fahrzeugführer aus der Republik Moldau ergaben sich Hinweise auf Konsum von Alkohol, die durch leere Bierflaschen im Innenraum des Autos bestärkt wurden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Im weiteren Verlauf wurde der 25-Jährige zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen und nachvollziehbare Angaben hinsichtlich der frischen Unfallschäden wurden ebenfalls nicht gemacht. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis und der Beschädigungen an dem Auto sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise, die mit dem Unfallfahrzeug, dem grauen BMW mit moldawischen Kennzeichen, in Verbindung stehen, an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 365 6224 oder an die Leitstelle der Polizei unter 0209 365 2160 weiterzugeben.

