Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Busfahrer erleidet medizinischen Notfall

Gelsenkirchen (ots)

Dem Mut eines Fahrgastes ist es womöglich zu verdanken, dass die Fahrt eines Linienbusses im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark nicht schlimmer geendet ist.

Während der Fahrt am frühen Samstagmorgen, 14. Dezember 2024, gegen 4.30 Uhr, hatte der 22-Jährige bemerkt, dass der Bus leicht von der Fahrbahn abkam. Gleichzeitig hörte er Stöhnlaute aus der Fahrerkabine. Als er nachschaute, sah er, dass der Busfahrer das Bewusstsein verloren hatte.

Kurzzeitig blieb der Bus stehen, fuhr kurz darauf aber wieder in Schrittgeschwindigkeit an. Umgehend alarmierte der Gelsenkirchener die Polizei. Da er nicht an die Bremse kam, versuchte er gleichzeitig, den Bus zu lenken, um Kollisionen mit anderen Fahrzeugen zu verhindern.

Während der 22-Jährige mit der Leitstelle in Kontakt stand, fuhren mehrere Streifenwagen in Richtung des Linienbusses. In Absprache mit den Einsatzkräften lenkte der Gelsenkirchener den Bus in die Straße "Am Stadtgarten". Dort setzte sich ein Streifenwagen vor den Bus und sorgte mit einer Bremsung für eine kontrollierte Kollision, sodass der Bus schließlich zum Stehen kam.

Zeitgleich verschafften sich Einsatzkräfte Zutritt zum Bus und zur Fahrerkabine. Nach erster medizinischer Versorgung durch die Einsatzkräfte der Polizei übernahmen Rettungskräfte und Notarzt die medizinische Behandlung des 69-jährigen Busfahrers. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Streifenwagen wurde durch die Anhaltemaßnahme leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell