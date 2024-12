Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugin reagiert schnell - Polizei fasst zwei jugendliche Einbrecherinnen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12. Dezember 2024, erhielt die Leitstelle der Polizei Gelsenkirchen, gegen 11.15 Uhr, Kenntnis von mehreren Wohnungseinbrüchen in Bulmke-Hüllen. Eine 66-jährige Zeugin hatte aus Gelsenkirchen alarmierte die Polizei.

Die Gelsenkirchenerin zuvor bemerkte, dass die Haustür einer Nachbarswohnung offen stand. Unmittelbar danach sah sie zwei weibliche Jugendliche, die fluchtartig das Mehrfamilienhaus an der Germanenstraße verließen und wählte den Notruf. Daraufhin informierte sie umgehend die Polizei. Auf dem Weg zum Tatort entdeckten Polizeibeamte auf der Skagerrakstraße zwei weibliche Personen, die der Beschreibung der Zeugin entsprachen. Als die beiden Jugendlichen kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in Richtung Florastraße. An der Kreuzung Skagerrakstraße /Wanner Straße konnten sie eingeholt und kontrolliert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei Zwölfjährige, jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Da beide keine Ausweisdokumente mit sich führten, jedoch vermutliches Tatwerkzeug mit sich trugen, wurden sie zu einer Polizeiwache gebracht. Das Werkzeug wurde sichergestellt. Nachdem die Identität der beiden Jugendlichen zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurden sie dem Jugendamt Gelsenkirchen übergeben. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten in dem Wohnhaus noch weitere Wohnungen mit beschädigten oder aufgebrochene Wohnungstüren festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

