Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto landet in Gleisbett - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 11. Dezember 2024, sucht die Polizei einen Beteiligten sowie Zeugen des Vorfalls in Beckhausen. Ein 68-Jähriger war mit seinem Auto gegen 17.20 Uhr auf der Horster Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als ihm in Höhe der Pannschoppenstraße ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Die unbekannte Fahrerin oder der unbekannte Fahrer wechselte kurz darauf auf die Fahrspur des Gelsenkircheners, sodass dieser nach rechts ausweichen musste und mit seinem Auto im Gleisbett landete. Dabei wurde der Wagen beschädigt, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das an dem Unfall beteiligte andere Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer Kleinwagen, setzte seine Fahrt in Richtung Horst fort.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu der oder dem Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell