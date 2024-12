Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Jugendlicher beraubt und verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Von mehreren unbekannten Tätern ist ein 16-Jähriger am Montagmorgen, 9. Dezember 2024, in Schalke verletzt und beraubt worden. Der Gelsenkirchener hielt sich gegen 8.45 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle am Musiktheater auf. Dort wurde er von einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen, die den 16-Jährigen dazu aufforderten, ihnen die Hand zu geben. Als der Gelsenkirchener dies ablehnte und den Haltestellenbereich in Richtung Rolandstraße und Königstraße verließ, wurde er von mehreren Personen aus der Gruppe geschlagen, getreten und dadurch verletzt. Bevor sich die Angreifer in unbekannte Richtung entfernten, entwendeten sie dem 16-Jährigen zudem ein Mobiltelefon. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

