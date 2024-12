Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 8. Dezember 2024, gegen 3.40 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Gaststätte auf der Ringstraße in der Gelsenkirchen Altstadt alarmiert. Vor Ort konnte keine der Streitparteien angetroffen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es innerhalb der Lokalität zu einem Streit zwischen vier männlichen Personen. In Folge dessen wurden zwei Männer mutmaßlich durch ein Messer verletzt. Beide ließen sich im Anschluss in umliegenden Krankenhäusern behandeln und wurden dort von Beamten angetroffen. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 50-Jährigen aus Oberhausen und einen 44-Jährigen aus Duisburg.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei mögliche Tatverdächtigen ermittelt und in Bottrop vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 50-Jährigen aus Bottrop und einen 33-Jährigen aus Grevenbroich. Am Montag, 9. Dezember 2024, wurde gegen den 50-jährigen Bottroper ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Gegen den 33-Jährigen erhärtete sich der Tatverdacht im Hinblick auf das versuchte Tötungsdeliktes nicht, gegen ihn wird weiterhin wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die andauern.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell