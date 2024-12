Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf verbotenes Autorennen - Führerschein und Fahrzeug sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen, 8. Dezember 2024, gegen einen 46-jährigen Autofahrer eingeleitet, dem die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Schalke vorgeworfen wird. Polizeibeamte wurden gegen 2.15 Uhr auf drei Autos aufmerksam, die an einer Ampel an der Grothusstraße und Lockhofstraße stark beschleunigten und sich mit erhöhter Geschwindigkeit entfernten. Polizeibeamte verfolgten die Fahrzeuge und gaben Anhaltesignale, woraufhin eines der Fahrzeuge, ein BMW, in Höhe der Kreuzung von Overwegstraße und Grillostraße abbremste und anhielt. Der Führerschein des 46 Jahre alten Gelsenkircheners sowie das Auto und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den beiden anderen Autofahrern, die ihre Fahrt unerkannt fortsetzten, dauern an.

