POL-GE: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat einem Gelsenkirchener am Freitagabend, 6. Dezember 2024, ein hochwertiges Handy geraubt. Der 35-jährige Gelsenkirchener hatte zuvor das Gerät auf einem Kleinanzeigen-Portal eingestellt. Ein Kaufinteressent traf sich gegen 19.20 Uhr mit dem Gelsenkirchener in einem Mehrfamilienhaus in der Chattenstraße in Bulmke-Hüllen. Dort ließ er sich das Smartphone im Treppenhaus zeigen. Plötzlich flüchtete der Unbekannte mitsamt des Handys aus dem Treppenhaus. Der Gelsenkirchener folgte dem Mann und versuchte, diesen vor der Haustür festzuhalten. Daraufhin schlug ihn der Tatverdächtige, wodurch der 35-Jährige zu Boden ging und der Unbekannte endgültig in Richtung Skagerrakstraße fliehen konnte. Der Gelsenkirchener wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Der Tatverdächtige ist circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hat eine sehr schlanke Statur, außerdem trug er Dreadlocks. Zur Tatzeit, zwischen 19.20 und 19.35 Uhr, trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Strickjacke und eine schwarze Hose.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 sowie unter der 0209 365 8240 entgegen.

