Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 5. Dezember 2024, gegen 20.30 Uhr, erhielt die Polizei Gelsenkirchen einen Einsatz in der Essener Straße im Stadtteil Horst. Ein 50-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, der in einem Lebensmittelgeschäft randalierte, wurde nach einer Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmitarbeiter und der Polizei in Gewahrsam genommen. Ursächlich für die ausufernde Situation war das beleidigende und aggressive Verhalten des 50-Jährigen in dem Lebensmittelgeschäft. Ein 33-jähriger Sicherheitsmitarbeiter aus Gladbeck erteilte dem Aggressor aufgrund seines Verhaltens ein Hausverbot und begleitete ihn nach draußen. Daraufhin schlug der Randalierer auf den Sicherheitsmitarbeiter ein und verletzte ihn leicht. Der Mann zeigte sich beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten weiterhin aggressiv und versuchte mehrfach sich der polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Während der Identitätsfeststellung stieß er die Beamten und bedrohte sie mit erhobenen Fäusten. Nach mehrmaligen Ermahnungen wurde der aggressive Gelsenkirchener zu Boden gebracht und fixiert. Dagegen wehrte sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann und wurde anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

