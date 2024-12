Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Strafverfahren

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Rotlichtverstoß in Schalke haben Polizeibeamte am Freitag, 6. Dezember 2024, einen Autofahrer anhalten wollen, der daraufhin in seinem Fahrzeug flüchtete. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein Mercedes bei Rotlicht über eine Ampel an der Kreuzung von Kurt-Schumacher-Straße und Grenzstraße. Daraufhin wollten Polizeibeamte den Wagen stoppen. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und flüchtete innerstädtisch über mehrere Straßen, wobei deutlich erhöhte Geschwindigkeiten erreicht wurden. Einsatzkräfte entdeckten das Fahrzeug kurz darauf geparkt auf einem Parkplatz an der Grenzstraße. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erschien dort ein 36-jähriger Gelsenkirchener, der zugab, das Auto gefahren zu haben und derzeit über keine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Mann wurde anschließend zur Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

