POL-GE: Verkehrskontrollen am Flohmarktgelände in Erle

Polizeibeamte haben am vergangenen Samstag, 7. Dezember 2024, Fahrzeuge und Personen kontrolliert, die den Flohmarkt an der Willy-Brandt-Allee in Erle besucht haben. Dabei haben sie in der Zeit von 9 bis 13 Uhr zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. In 48 Fällen waren Personen, siebenmal davon Kinder, nicht oder nicht richtig angeschnallt, obwohl seit dem 1. Januar 1976 eine allgemeine Gurtpflicht in Deutschland gilt. In sechs Fällen haben Personen während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt. In weiteren Fällen wurde nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit gefahren oder war die Ladung nicht gesichert. In drei Fällen durften die Fahrzeuge gar nicht weiterfahren, weil die entsprechende Betriebserlaubnis erloschen war. In einem weiteren Fall haben die Beamten das Fahrzeug, einen Mercedes Sprinter, stillgelegt, weil der Hauptrahmen gebrochen, Schweißnähte gerissen und auch sonst starke Beschädigungen am Fahrzeug waren. Ein weiteres Auto wurde stillgelegt, weil es durch eine manipulierte Abgasanlage viel zu laut war. Die Polizei wird auch in Zukunft unangekündigt entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr in Gelsenkirchen zu erhöhen.

