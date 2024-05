Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jagdwilderei

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Zum Waldschlösschen;

Feststellzeit: 30.05.24, 11.00 Uhr;

Am Donnerstag fanden Anwohner der Straße Zum Waldschlösschen in ihrem Garten (dieser ist nicht gänzlich umzäunt und grenzt an das Waldgebiet) ein verendetes Reh. Sie informierten den Jagdaufseher, der feststellte, dass das Tier offenbar mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen worden war. Ein Strafverfahren gegen "Unbekannt" wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

