Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Praxis und Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Seydlitzstraße;

Tatzeit: zwischen 29.05.24, 19.00 Uhr, und 30.05.24, 11.20 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter auf der Seydlitzstraße in Praxisräume ein und ebenso in den vor dem Gebäude stehenden Pkw des Geschädigten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell