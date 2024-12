Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Missbrauch von Notruf - Polizei nimmt Handy weg

Gelsenkirchen (ots)

Weil eine 60 Jahre alte Gelsenkirchenerin innerhalb von fünf Stunden über 100 Mal ohne erkennbaren Grund den Polizeinotruf wählte, hat die Polizei Gelsenkirchen am Montag, 9. Dezember 2024, ein Handy sichergestellt. In einem Zeitraum von 13 bis 18 Uhr wählte die 60-Jährige insgesamt über 100 Mal die Notrufnummer 110 und landete dabei bei Einsatzleitstellen in gesamt Nordrhein Westfalen. In keinem der Anrufe konnte ein Notruf oder eine Straftat festgestellt werden. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft suchte eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei die Frau an ihrer Wohnanschrift auf. Vor Ort gab die Gelsenkirchenerin den Beamten gegenüber die Anrufe zu. Neben einem eindringlichen Gespräch wurde auch das Handy der Frau als Beweismittel sichergestellt. Die 60-jährige Frau, die ihr Fehlverhalten mittlerweile eingesehen hat, erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: Wer den Notruf missbraucht, blockiert die Notrufleitung für andere Menschen, die tatsächlich in Not sind und dringend Hilfe benötigen. Wer absichtlich oder wissentlich den Notruf wiederholt missbraucht oder eine Notlage vortäuscht, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Außerdem können die Kosten für den Polizei- oder Rettungseinsatz in Rechnung gestellt werden.

Im Falle eines Notrufs oder im Falle einer Straftat kann selbstverständlich immer die Notrufnummer 110 angerufen oder auch eine Polizeiwache aufgesucht werden. Die Polizei ist rund um die Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell