Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht an der Römermauer

Bitburg (ots)

Am Sonntag, 08.09.2024, in der Zeit von 09:00 - 19:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz an der Römermauer in Bitburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter blauer VW Geländewagen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561/96850, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell