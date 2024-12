Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Trunkenheitsfahrt: Führerschein wurde einbehalten

Rohrdorf (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend absolut fahruntüchtig mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 362 unterwegs gewesen. Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim-Außenstelle Freudenstadt fiel gegen 18:50 Uhr, während ihrer Streifenfahrt ein vor ihnen fahrender VW auf der Landesstraße 362 von Nagold kommend in Richtung Rohrdorf auf. Während der Hinterherfahrt konnten fahrbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. In der Folge wurde die Autofahrerin in Rohrdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch bei der 51-Jährigen wahrgenommen. Ein mit der VW-Fahrerin durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Frau musste im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten und sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

