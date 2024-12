Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Alpirsbach (ots)

Tatverdächtiger fährt auf Polizeibeamten zu und verletzt ihn - Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Am 24.11.2024 fahndeten Polizeibeamte nach einem Fahrzeug, welches nach einer vorherigen Gefährdung des Straßenverkehrs und gestohlenen Kennzeichen flüchtig gegangen war. Zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt entdeckten den gesuchten VW, gegen 18:25 Uhr, in Alpirsbach, vor einer Bar in der Freudenstädter Straße. Die Polizeibeamten stiegen aus dem Streifenwagen aus, um eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Beim Erkennen des Streifenwagens setzte der Fahrer des VW zunächst ein Stück zurück, um im Anschluss zu beschleunigen und auf einen der beiden Polizeibeamten zuzufahren. Hierbei erfasste er den 27-jährigen Polizeibeamten frontal und lud diesen auf die Motorhaube auf. Dem Angefahrenen gelang es letztlich abzuspringen, wobei er leichte Verletzungen davontrug. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer mit einem unbekannten Beifahrer in Richtung Stadtmitte Alpirsbach.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und er mit dem VW ohne gültige Haftpflichtversicherung im Straßenverkehr unterwegs gewesen war.

Der 18-jährige deutsche Staatsbürger wurde am 04.12.2024 festgenommen und dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt.

Sabine Maag, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell