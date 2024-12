POL-Pforzheim: (CW) Landkreis Calw - Betrugsmasche "Romance-Scamming": Täter ergaunern hohe Geldsumme im Netz - Präventionshinweise

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind Anfang der Woche in mehrere Kellerabteile von zwei Wohnhäusern in der Pforzheimer-Südstadt eingebrochen. Zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstag, 14:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern in der Calwer Straße. Im Inneren der Häuser gelangte diese in die Kellerräumlichkeiten. ...

